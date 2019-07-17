Konkordato kaçağı iş adamı tutuklandı adliye çıkışı gazetecilere saldırdı

Adliyede savcıya ve karşı karşıya geldiği alacaklılarına borçları ödeme taahhüdünde bulunan Harun Çoban, konkordato öncesi ve sonrasındaki ticari işlemleri incelendikten sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Alacaklılar ise borcun belirtilenden çok daha fazla olduğunu ifade ederek, asıl borcun 300 milyon TL’den fazla olduğunu iddia etti.