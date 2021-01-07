Kongre binasını basan boynuzlu protestocunun kimliği ortaya çıktı
ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçilerinin kongre binasını basmasının yankıları sürüyor. Göstericilere damga vuran boynuzlu protestocunun kimliği de ortaya çıktı
ABD’de Trump destekçilerinin, Kongre binasını işgal etmeleri üzerine çıkan olaylarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Kanlı baskına katılanların kimlikleri belli olmaya başladı. Baskın olayı esnasında oldukça dikkat çeken vücudunu saran dövmeleri, sırt çantası ve kafasındaki tüylü miğferiyle Kongre binasını işgal edenlerden biri olan Trump destekçisinin kimliği ortaya çıktı. İşgalcinin adının Jake Angeli olduğu belirtildi.
Dikkat çekici giysileriyle kürsüyü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki Trump taraftarı, sık sık sağcı mitinglere katılmasıyla tanınıyor. Angeli ile ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafının bulunması.
Trump'ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğüne inanıyorlar
QAnon, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak biliniyor. Bu grubun üyeleri, iddiaya göre, Başkan Trump'ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü düşünüyor. Grubun adı ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu.
Kongreyi basan Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.