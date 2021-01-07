Kongre binasını basan boynuzlu protestocunun kimliği ortaya çıktı

Dikkat çekici giysileriyle kürsüyü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki Trump taraftarı, sık sık sağcı mitinglere katılmasıyla tanınıyor. Angeli ile ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafının bulunması.