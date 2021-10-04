Kondom Yoksa Vermem! 'Sapık ilan edildim' diyen Tuğba Ekinci itiraf etti: Salaktık ama...
Pop müziğin 44 yaşındaki ismi Tuğba Ekinci yaptığı çarpıcı itiraflarla gündeme oturdu. Ekinci, Tarkan, Hadise, Aleyna Tilki, Masumlar Apartmanı yıldızı Birkan Sokullu, Hande Yener ile ilgili de konuştu.
Türkiye’nin en cesur şarkıcılarından biri olan Tuğba Ekinci, Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün Bize Kaldı programına katılarak hakkında merak edilenleri yanıtladı!
Nişanlınla nasıl tanıştınız?
1 senedir birlikteyiz. Bodrum’da konserlerim vardı. Berk Bey de o sırada kafede oturuyordu, yan yana geldik. Pandemi döneminin başlangıcında nişanlandık.
Sanat camiasında sizden korkuyorlar mı?
Eskiden magazinde en acayip anlarımızı yakalayıp kurguluyorlardı. O sebeple insanlar bizi böyle tanıyordu. Şimdi Instagram sayesinde daha fazla kendimizi gösterebiliyoruz.
‘Zengin adam sevmek ucuzluk’ dediğin doğru mu?
Manşet atılsın da konuşulayım diye yaptığım şeylerden biri. Ben bir şov kızıyım. Şov kızı arada saçmalar. Burada saçmalamışım.