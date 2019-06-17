Kömür kazanı imalatından kaz üretimine
İhlas Haber Ajansı
Van'da 12 yıldır kömür kazanı imalatı yapan iş adamı Ömer Kasap doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte işlerinde meydana gelen gerilemeden dolayı başka bir iş yapma ihtiyacı hissedince kaz işine girdi. Kasap Van'ın merkez Tuşba ilçesinde ülke üretimine de katkı sunmak amacıyla kaz çiftliği kurdu.
Birçok kaz çiftliğine giderek araştırma yapan Kasap, Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi’nde yer alan arazilerinde bir çiftlik kurdu. 3 ay önce Aksaray’dan getirdiği Fransız G35 ve G36 cinsinden kaz civcivlerini kurulan çiftliğe kazandıran Kasap, bu civcivleri özenle yetiştirmek için kolları sıvadı.
111
Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 850 adet kaz yetiştiren ve kaz üretimine başarılı bir giriş yapan Kasap, yakın zamanda kuluçka makinesiyle elde edeceği kaz civcivlerini pazarlamayı hedefliyor.
211
Kasap, şimdiden yurt içi ve yurt dışından 5 binin üzerinde civciv talebi aldı.
311
Van merkezde 12 yılıdır stokerli otomatik kömür kazanları yapıyordu. Son zamanlarda doğalgazın bölgede yayılmasından dolayı iş potansiyeli düştü ve pastamız küçüldü.
411