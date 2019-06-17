Kömür kazanı imalatından kaz üretimine

Birçok kaz çiftliğine giderek araştırma yapan Kasap, Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi’nde yer alan arazilerinde bir çiftlik kurdu. 3 ay önce Aksaray’dan getirdiği Fransız G35 ve G36 cinsinden kaz civcivlerini kurulan çiftliğe kazandıran Kasap, bu civcivleri özenle yetiştirmek için kolları sıvadı.