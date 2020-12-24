Komşusu fotoğraf gösterdi hayatı değişti! Elazığ'da kendi işinin patronu oldu
ELAZIĞ'da 32 yaşındaki Gülsüm Özmen'in komşusunda gördüğü fotoğraf hayatını değiştirdi. Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, fotoğrafını görmesi üzerine komşusuna 'Bunu bana atar mısın, nereden buldun?' diye sorduğunu söyledi. Komşusundan da 'teyzem Adana'da üretiyor' cevabını alan Özmen, şimdilerde kendi işinin patronu.
Palu ilçesinde 3 çocuk annesi Gülsüm Özmen, 4 yıl önce alt komşusunu ziyarete gittiğinde, telefonunda istiridye mantarı gördü. Daha sonra komşusunun teyzesinin Adana'da istiridye mantarı ürettiğini öğrenen Özmen, durumu eşi Ayhan Özmen’e de (33) anlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün düzenlediği kursa giderek sertifika alan Özman, daha sonra dışarıdan temin ettiği 5 kilo tohumdan 6 poşet kompost yaparak evinin banyosunda üretime başladı.
30 bin TL hibe aldı: 6 poşetin 3'ünden verim alan Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 'Genç Çiftçi’ projesine başvuru yaptı. 30 bin TL hibe ile istiridye mantarı üretimine başlayan Özmen, 8 ton komposttan yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı elde etmeye başladı.
Mantarı perakende de 17,5 TL’ye, toptan ise 15 liraya veren çift, alacakları desteklerle işlerini büyütüp üretime katkıda bulunmayı hedefliyor.
Mantar üreticiliğinin özveri isteyen bir iş olduğunu ifade eden Gülsüm Özmen, üretime başlama hikayesinden bahsederek, şunları söyledi: Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. ‘Bunu bana atar mısın, nerede buldun?’ dedim. O da ‘teyzem Adana'da üretiyor’ dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim, sertifika aldım. Devlet genç çiftçilere hibe veriyordu, başvurdum ve çıktı.