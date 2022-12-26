Komşularının kapısına dışkı sürüp duvarlarına tehdit yazdı! Kapıların önünde ateş yaktı!

Ev arkadaşı ile birlikte sınır dışı edildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde A.Y. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adli işlemler başlatıldı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen A.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı.