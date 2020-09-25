Komşuları kötü kokudan rahatsız oldu çöp evden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi

Yaşlı adamın mahalle komşularından Osman Uygur, “Kendisini 8-10 seneden beri tanırım. Hanımını da tanırım. Hurda topluyor, gece oldu mu çöp topluyor. Sonra bir de el arabası vardı, çöpleri ona katıp götürüyordu. Ne iş yaptığını bilmiyorum, hurda topladığını biliyorum. Hurdacılık yaptığını da biliyorum. Kağıt topladığını da biliyorum. Hanımını da çok iyi tanırım. Ama bu kadar para çıktığını bilmiyordum” dedi.