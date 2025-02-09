Komedyen 'torbacı' çıktı! Selin Dilmaç tutuklandı bunların hepsi evinde bulundu
İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul’da komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan iki kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.
Bunun üzerine Dilmaç’ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.