BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28

Komedyen 'torbacı' çıktı! Selin Dilmaç tutuklandı bunların hepsi evinde bulundu

|
Komedyen 'torbacı' çıktı! Selin Dilmaç tutuklandı bunların hepsi evinde bulundu

İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

Komedyen 'torbacı' çıktı! Selin Dilmaç tutuklandı bunların hepsi evinde bulundu

İstanbul’da komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

18
Komedyen 'torbacı' çıktı! Selin Dilmaç tutuklandı bunların hepsi evinde bulundu

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

28
Komedyen 'torbacı' çıktı! Selin Dilmaç tutuklandı bunların hepsi evinde bulundu

Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan iki kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

38
Komedyen 'torbacı' çıktı! Selin Dilmaç tutuklandı bunların hepsi evinde bulundu

Bunun üzerine Dilmaç’ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

48