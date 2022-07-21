Komedyen Tolga Çevik'in kriz çıkaran ifşası! O videoyu izleyince şoka girdi, mahkemeye koştu!
Tiyatro oyunlarıyla yediden yetmişe herkesi güldüren, uzun yıllardır mizah anlayışıyla binlerce kişinin kalbinde taht kuran ünlü komedyen Tolga Çevik, ifşa şokuyla sarsıldı. Vergi dairesinin internet sitesinden kişisel bilgilerine ulaşıldı; suçu işleyen kişi Çevik'in TC Kimlik numarasını, kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti ve sosyal medyada yayınladı. Videoyu görüp şok geçiren ünlü komedyen, mahkemenin yolunu tuttu.
Ünlü komedyen Tolga Çevik, sosyal medyada gördüğü bir videodan sonra direkt mahkemenin yolunu tuttu. Vergi dairesinin internet sitesinden bilgileri çalınan Çevik'in Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Yayınlanan video ile bütün kişisel bilgileri ifşa edilen ünlü komedyen, neye uğradığını şaşırdı. İşte haber ile ilgili ayrıntılar...
Bilgilerini ele geçirdi
Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti.
Mahkemeye başvurdu
Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini gören Çevik, videonun kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurdu. Çevik, devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullanarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahsın cezalandırılmasını istedi.
Video yayınlandı
Ünlü komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgelerini ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcıyı ihbar etti. Emir T. İsimli bir kullanıcı kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen TC Kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti.