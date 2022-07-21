Komedyen Tolga Çevik'in kriz çıkaran ifşası! O videoyu izleyince şoka girdi, mahkemeye koştu!

Ünlü komedyen Tolga Çevik, sosyal medyada gördüğü bir videodan sonra direkt mahkemenin yolunu tuttu. Vergi dairesinin internet sitesinden bilgileri çalınan Çevik'in Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Yayınlanan video ile bütün kişisel bilgileri ifşa edilen ünlü komedyen, neye uğradığını şaşırdı. İşte haber ile ilgili ayrıntılar...