Komedyen Kaan Sezyum taciz suçlamasını kabul etti! "Özür dilerim"

'GELECEKTE BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMAYACAĞIM'

"Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm" diyen Sezyum, paylaşımını ise "Gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim" sözleriyle sonlandırdı.

ÇAĞATAY KAAN SEZYUM KİMDİR?

Çağatay Kaan Sezgin 24 Mart 1976 yılında Heybeliada'da doğdu, İlkokulu Heybeliada İlkokulu'nda okumuş Sezyum, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nde ortaokul ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık bölümü'nde 9 yıl okumuştur. Lisede davul çalarak müzik ile ilgilenmeye başlayan Sezyum, Can Kozlu ile 2 yıl çalıştı. Üniversite dönemi'nde Mimarlık okurken yazarlığa da başladı.

Duygu Asena ile birlikte Negatif Dergisi'nde 2 yıl çalıştı. Ardından Max Dergisi'nde yazarlık ve editörlük yapmaya başladı. Arada birçok dergi ve gazeteye çeşitli yazılar yazdı. ixir.com'daki editörlüğü sırasında chivi.com'un yapımında katkıda bulundu. ixir'in kapatılmasından sonra Tempo Dergisi'nde 290 hafta Gündem Light adlı bölümü hazırladı. Ayça Şen'e 3 ay Radyo N'deki sabah programında yardım etti. Bir dönem Siddhartha grubu'nun bateristliğini üstlendi, ayrıca Rafineri'de reklam yazarlığı yaptı.

Sezyum, 1999'da kurduğu kişisel eğlence sayfası Sezyum.com dışında Penguen ve Radikal'de yazmış, Dinamo FM ve Standart FM'de Sevginin Gücü programını sunmuştur. Halen yazılarını Birgün ve Diken'de yazmaktadır.

2008'de evlendiği ilk eşi Nursel Kaymaz, geçirdiği beyin kanamasından dolayı 3 Mart 2010'da öldü. 2016 sonlarında Deniz Özturhan ile evlendi. Özturhan ile 2018 ilkbaharından 2019 sonlarına kadar Radyo Eksen'de Saygıdeğer Eşim programını sunmuş, Şubat 2020'den itibaren Saygıdeğer Eski Eşim adında YouTube kanalında sürdürmektedir.

Sezyum, Ocak 2019'dan beri Bugünde Bugün adlı mizahi haber programını da sunmaktadır. Program Ekim 2019'a kadar playtuşu'nun YouTube kanalında yayımlanmış, Mart 2020'den itibaren de podcast olarak devam etmektedir.