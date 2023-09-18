Komedyen Doğu Demirkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! 'Belki dedi' notuyla paylaştı evleniyorlar mı?
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, sevgilisi ile katıldığı bir davetten pozunu "Belki dedi" notu ile paylaştı. Demirkol'un bu paylaşımı 'Evlilik teklifi' olarak yorumlanırken, Demirkol'un sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise çok şaşırdı.
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Türk mizahının iki usta ismine damat mı oluyor? Sevgilisi ile katıldığı bir davetten pozunu paylaşan Doğu Demirkol "Belki dedi" notu ile hayranlarını heyecanlandırdı. Demirkol'un bu paylaşımı 'Evlilik teklifi' olarak yorumlandı. Ünlü komedyenin sevgilisinin kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı.
Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve ardından şöhretini ekrandaki şov ve dizileriyle perçinleyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Doğu Demirkol, yeni bir aşka yelken açtı.
Doğu Demirkol, Zeynep Abdullah'ın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çiftin aşkı tam gaz devam ederken ünlü komedyenin paylaşımı kafaları karıştırdı.
Sosyal medya hesabından sevgilisiyle katıldıkları davetten bir kare paylaşan Doğu Demirkol, paylaşımına “She said maybe” (Belki dedi) şeklinde not düştü.