Komedyen Doğu Demirkol'un sevgilisi bakın kim çıktı! 'Belki dedi' notuyla paylaştı evleniyorlar mı?

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Türk mizahının iki usta ismine damat mı oluyor? Sevgilisi ile katıldığı bir davetten pozunu paylaşan Doğu Demirkol "Belki dedi" notu ile hayranlarını heyecanlandırdı. Demirkol'un bu paylaşımı 'Evlilik teklifi' olarak yorumlandı. Ünlü komedyenin sevgilisinin kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı.