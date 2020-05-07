'Komando dede' olarak bilinen adam tüfekle ateş açtı özel harekat devreye girdi
ADANA’da, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen İbrahim Cebeci (66), evinin penceresinden havaya ateş açtı. Cebeci ikna çabalarına uymayınca, gizlice eve giren özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilip hastaneye götürüldü.
Adana'da yaşayan, sosyal medyada ağaca baş aşağı asılarak spor yapmasıyla ünlenip 'Komando dede' denilen İbrahim Cebebi, pompalı tüfekle evinin penceresinden etrafa ateş açtı. Özel harekat polislerinin devreye girdiği olayda Cebeci, tüm iknalara rağmen etrafa ateş açmaya devam etti.
Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, evinin penceresine çıkıp, havaya ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarısına rağmen havaya ateş açmaya devam edince de Özel Harekat polisleri çağırıldı. Elinde Türk bayrağı tutup, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna eylemini sonlandırmadı.
Özel harekat polisleri, gizlice eve girip Cebeci'yi etkisiz hale getirdi. Pencere kenarında bıçak ve tüfek ile tabanca bulundu.
Psikolojik sorunları var: Olay sırasında evde olan Ayşe Cebeci, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, bunun için verilen ilaçları almayı unuttuğunu söyledi.