Kolye ve ayakkabısı olaydı Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakın
Ünlü et ustası Nusret Gökçe, 72. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı halıda yürüyen dünyaca ünlü isimler arasında yer alan Nusret'in kıyafetleri olaydı.
72. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime Türkiye'den sürpriz bir isim katıldı.
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Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Cannes'daydı. Saltbae hareketiyle hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu.
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Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.
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İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halı görünümü...
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