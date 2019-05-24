Kolye ve ayakkabısı olaydı Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakın

Kolye ve ayakkabısı olaydı Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakın

Ünlü et ustası Nusret Gökçe, 72. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı halıda yürüyen dünyaca ünlü isimler arasında yer alan Nusret'in kıyafetleri olaydı.

Kolye ve ayakkabısı olaydı Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakın - Sayfa 1

72. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime Türkiye'den sürpriz bir isim katıldı.

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Kolye ve ayakkabısı olaydı Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakın - Sayfa 2

Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Cannes'daydı. Saltbae hareketiyle hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu.

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Kolye ve ayakkabısı olaydı Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakın - Sayfa 3

Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.

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Kolye ve ayakkabısı olaydı Nusret'in Cannes Film Festivali'ndeki haline bakın - Sayfa 4

İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halı görünümü...

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