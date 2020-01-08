Koltuk altı kararmasını hızla geçiren kür tarifleri

Koltuk altı kararması kadınların kabusları arasında. Özellikle hamilelik gibi vücut renginde değişikliklerin olduğu dönemlerde iyice zorlu hale gelen koltuk altı kararmasını gideren kürler hızla işinizi görebilir. Koltuk altı kararmasını geçiren kürlerdeki malzemeler evinizde bulunan yada kolaylıkla ulaşabileceğiniz malzemeler. Ancak koltuk altı kararmasına karşı oldukça etkililer. İşte ilk kürümüz...

Sirke ve pirinç unu kürü: Doğal bir mikrop öldürücü olan sirke ve bir miktar pirinç ununu karıştırarak (3 kaşık pirinç ununa, yarım su bardağı sirke) macun haline getirdiğiniz karışımı, banyo yaptıktan ve koltuk altınızdaki tüyleri temizledikten sonra koltuk altınıza yayarak 30 dakika kadar bekletin ve yıkayıp temizleyin. Her denemeden sonra koltuk altı kararmasının yok olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda sirkenin antiperspirant özelliği sayesinde koltuk altı kokularınızın da azaldığına şahit olacaksınız…