Koltuk altı kararmasını hızla geçiren kür tarifleri
Koltuk altı kararmasını bir günde geçiren hızlı kür tarifleri arayanlar doğru yerdesiniz. Koltuk altı kararmasını hızla yok geçiren safran kürü, hint yağı ve karbonat ikilisi ile limon suyu, portakal kabuğu kürlerinin nasıl hazırlanacağının ve kullanım detaylarını sizler için derledik.
Koltuk altı kararması kadınların kabusları arasında. Özellikle hamilelik gibi vücut renginde değişikliklerin olduğu dönemlerde iyice zorlu hale gelen koltuk altı kararmasını gideren kürler hızla işinizi görebilir. Koltuk altı kararmasını geçiren kürlerdeki malzemeler evinizde bulunan yada kolaylıkla ulaşabileceğiniz malzemeler. Ancak koltuk altı kararmasına karşı oldukça etkililer. İşte ilk kürümüz...
Sirke ve pirinç unu kürü: Doğal bir mikrop öldürücü olan sirke ve bir miktar pirinç ununu karıştırarak (3 kaşık pirinç ununa, yarım su bardağı sirke) macun haline getirdiğiniz karışımı, banyo yaptıktan ve koltuk altınızdaki tüyleri temizledikten sonra koltuk altınıza yayarak 30 dakika kadar bekletin ve yıkayıp temizleyin. Her denemeden sonra koltuk altı kararmasının yok olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda sirkenin antiperspirant özelliği sayesinde koltuk altı kokularınızın da azaldığına şahit olacaksınız…
Portakal kabuğu kürü: Kış aylarında olmamız nedeniyle bol miktarda bulabileceğiniz portakalın kabuklarını kalorifer peteği üzerinde kurutup, bir parçalayıcı yardımıyla un haline getirin. Biraz ılık su ve kolonya ile macun kıvamına getireceğiniz portakal kabuğu kurusunu; koltuk altınıza sürerek kurumasını bekleyin. Kolonyada bulunan alkol sayesinde serinletici bir etki yaratacak olan bu karışımın kurumasının ardından soğuk su ile yıkayarak iyice kurulayın. 3-4 defa tekrarladıktan sonra koltuk altı kararmalarından tamamen kurtulabilirsiniz.
Limon suyu: Bütün bir limonun suyunu sıkıp koltuk altınıza sürdüğünüz taktirde, koltuk altı kararmalarınızın azaldığını göreceksiniz. Fakat limonun cildi kurutan etkisinin de olduğunu unutmayarak, her uygulamadan sonra nemlendirici yardımıyla koltuk altınızı yeniden nemlendirirseniz iyi olur.
Safran kürü: Aktardan rahatlıkla temin edebileceğiniz safran bitkisinin sayesinde koltuk altınızda oluşan karalığı ve kokuyu yok etmeniz mümkün. Toz haline getirdiğiniz 1 tatlı kaşığı safranın içerisine 1 çay kaşığı karbonat ve yarım su bardağı süt ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık 4 dakika kadar iyice karıştırdıktan sonra kıvamı krep kıvamında olacak. Karışımı her duştan sonra koltuk altınıza sürerek koltuk altı kararmasından kurtulmanız mümkün.