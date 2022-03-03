Kolpaçino Numan Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Hüseyin Elmalıpınar kimdir ölüm nedeni

Son dakika haberlerine göre 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Kolpaçina, Kutsal Damacana, Ezel ve Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan ustu oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın ölüm haberi oyuncu dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kolpaçino'daki Numan karakteri ile tanınan Hüseyin Elmalıpınar'ın Şişli'de sokak ortasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.