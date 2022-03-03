Kolpaçino Numan Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti Hüseyin Elmalıpınar kimdir ölüm nedeni
Kolpaçino'daki Numan karakteri ile hafızalara kazınan Hüseyin Elmalıpınar'ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Hüseyin Elmalıpınar kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi? İşte yanıtı...
Son dakika haberlerine göre 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti. Kolpaçina, Kutsal Damacana, Ezel ve Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan ustu oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın ölüm haberi oyuncu dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kolpaçino'daki Numan karakteri ile tanınan Hüseyin Elmalıpınar'ın Şişli'de sokak ortasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Çiçek Taksi, Kolpaçino ve Acı Hayat gibi sevilen yapımlarda rol alan 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli Feriköy mahallesinde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşını duyan isyan ediyor, ani ölümüyle sevenlerini yıktı: 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki oyuncu, saat 12.00'de hayatını kaybetti.
Beklenmeyen ölüm haberinin ardından "Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, Hüseyin Elmalıpınar kaç yaşında" gibi sorular sosyal medyada merak konusu oldu.