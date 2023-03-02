'Kolpa' hukuk bürosu bu vaatle kandırdı milyonluk vurgun! Ünlü fenomen de aynı ağa düştü
Kendilerini hukuk danışmanı gibi gösteren bir şebeke, aralarında internet fenomeni Zeynep Özbayrak ve Prof. Dr. Yalçın Karakoca'nın da bulunduğu 20'ye yakın ünlü ismi dolandırdı.
İddialara göre ünlüleri hedef alan şebeke, sahte belgeyle medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Şebeke, fenomen Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu.
Sabah'ın haberine göre, dolandırıcılar tarafından gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü.
Kurumlara gönderilen sözde kararların, 'gerçek mahkemelerce' gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi.
Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı.