Kolonya orucu bozar mı diyanet fetvası bakın ne diyor!
Kolonya orucu bozar mı? sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, verdiği yanıtta "Kolonya ve parfüm orucu bozmaz" diyor.
Türkiye'deki koronavirüs salgını günlerinde Ramazan ayı da denk gelince koronadan korunmak için sık sık kullanılan ve Avrupa'nın da "Türklerin gizli silahı" olarak tanımladığı kolonyanın orucu bozma ihtimali bir kez daha akıllara geldi.
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'kolonya orucu bozar mı' sorusuna verdiği cevap...
Net yanıt: Orucu bozmaz
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet kütüphanesinde yer alan Doç. Dr. Halil Altuntaş ve Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Oruç İlmihali kitabında bu konuyla ilgili olarak şunlar yazıyor:
Oruç İlmihali kitabı kolonya orucu bozar mı sorusuna, "Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz" yanıtını veriyor.