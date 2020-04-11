Kolay sütlaç tarifi geleneksel lezzet
Sütlü tatlılar denildiğinde ilk akla gelen, hafif ve doyurucu tarifiyle geleneksel sütlaç tarifi aklınızı başınızdan alacak.
Kıvamıyla, mis gibi kokusuyla ve nefis tadıyla sizi mest edecek kolay sütlaç tarifi hazırladık. Yapılışı sadece 10 dakikanızı alacak bu lezzetin tadı sizi büyüleyecek.
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Fazla uğraşmanıza gerek kalmadan keyifle tüketebileceğiniz bir tarif. Peki kolay sütlaç nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kolay sütlaç için gereken malzemeler ve hazırlanışı!
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Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı soğuk su
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 çay bardağı pirinç
Üzeri için:
2 yemek kaşığı toz tarçın
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Yapılışı:
Pirinçleri yıkayıp derin bir tencereye koyun ve üzerine 1 su bardağı soğuk suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
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