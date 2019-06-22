Kolarov'un ardından Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Kolarov'un ardından Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Fenerbahçe, Roma'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe, UEFA'nın vereceği karar sonrası 3 ismi daha açıklayacak.

Kolarov'un ardından Fenerbahçe'den 3 bomba transfer - Sayfa 1

Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbul'a getirdiği Aleksandar Kolarov, dün sabah saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Yapılan görüşmeler sonunda 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Sırp yıldız, tatilini yaptıktan sonra imzaya gelecek. Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, diğer hamleler için UEFA'yı beklemeye geçti. UEFA'dan çıkacak kararın ardından daha önce görüşmelerini yapıp bitirme noktasına geldiği isimleri imzaya çağıracak.

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Kolarov'un ardından Fenerbahçe'den 3 bomba transfer - Sayfa 2

MAX KRUSE: Türk menajeri dün İstanbul'a geldi. Oyuncu kararını açıklamasa da menajerinin yönetimle son detayları konuşmak üzere İstanbul'a geldiği bildirildi. Kruse'nin Almanya'da istediği kontratı bulamadığı için F.Bahçe'ye yakın olduğu kaydedildi.

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Kolarov'un ardından Fenerbahçe'den 3 bomba transfer - Sayfa 3

LJUBOMIR FEJSA: Sarı-lacivertliler, Sırp ön libero için Benfica'ya 2.5 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye hazır. UEFA'dan kesin yanıt geldiğinde Fejsa ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Kolarov'un ardından Fenerbahçe'den 3 bomba transfer - Sayfa 4

YEVHEN KONOPLYANKA: Oyuncu ile anlaşıldı ancak Schalke ile yapılacak görüşmeler transferde belirleyici olacak. Elbette önce UEFA'dan gelecek yazı bu transferin kaderini etkileyecek.

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