Kolarov'un ardından Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbul'a getirdiği Aleksandar Kolarov, dün sabah saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Yapılan görüşmeler sonunda 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Sırp yıldız, tatilini yaptıktan sonra imzaya gelecek. Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, diğer hamleler için UEFA'yı beklemeye geçti. UEFA'dan çıkacak kararın ardından daha önce görüşmelerini yapıp bitirme noktasına geldiği isimleri imzaya çağıracak.