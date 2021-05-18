Kol sıkılaştırma hareketleri kolları sıkılaştırmak için ne yapmalı?
Kollar yaş alma, kilo alıp vermeye bağlı olarak sarkabiliyor. Kollarınızın güçsüzlüğünden şikayetçiyseniz sizin için hazırladığımız kol egzersizleriyle bu durumu tersine çevirebilirsiniz...
Sarkık kollar özellikle kadınların en büyük kabusu. Kollarınızın görünümünden utanıp kıssa kollu giymekten utanır hale geldiyseniz önerilerimize mutlaka göz atın. İşte kolları sıkılaştıran 7 hareket!ar
Ön kol sıkılaştırma
Bu egzersizi yaparken varsa dumbellınızı yoksa 1-1.5 litrelik su şişelerini kullanabilirsiniz. Egzersizi yapmadan önce bacaklarınızı omuz hizasına getirin. Avuçlarınız dışa bakacak şekilde kollarınızı vücudunuzun yanına getirin. Dirsekleriniz sabit kalacak şekilde kollarınızı yukarıya kaldırıp tekrar aynı pozisyona dönün. Her egzersizde önemli olduğu gibi bunda da önemli olan yavaş ve nefes alarak yapmak. Ağırlıkları kaldırırken nefes alıp indirirken nefes vermelisiniz. Bu egzersizi 10 tekrar ve 3 set halinde yapabilir her set arasında yaklaşık 1 dakika dinlenebilirsiniz.
Arka kol sıkılaştırma
Öncelikle evinizde bir sandalyede ya da koltukta fotoğraftaki avuçlarınız aşağı bakacak şekilde gibi pozisyon alın. Daha sonra bacaklarınızdan destek almadan kol gücünüzü kullanarak vücudunuzu aşağı indirip tekrar kaldırın. İndirirken nefes alıp kaldırırken nefes verin. Kollarınızın çalışması için bacağınızdan destek almamalısınız. Tüm gücü kollarınıza vermelisiniz. 8 defa tekrarla 3 set yapabilirsiniz.
Arka kol sıkılaştırma 2
Elinize varsa dumbell yoksa yine bir su şişesi alarak bu egzersizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ağırlığı iki elinizle tutun ve ensenize doğru götürün. Kollarınız dümdüz olana kadar ağırlığı kaldırın ve indirin. Ağırlığı kaldırırken nefes verin, indirirken nefes alın. Bu işlemi yaparken dirseğinizin sabit kalmasına ve kollarınızın başınızın hizasında kalmasına özen gösterin. 8 tekrarla 3 set halinde yapabilirsiniz.