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Kokudan şüphelenip ihbar ettiler! Samsun'da ahşap kutunun içinden vahşet çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kokudan şüphelenip ihbar ettiler! Samsun'da ahşap kutunun içinden vahşet çıktı

SAMSUN'dan son gelen haber tüyler ürpertti. Çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan koku gelmesi üzerine vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kutunun içinde ceset buldu.

Kokudan şüphelenip ihbar ettiler! Samsun'da ahşap kutunun içinden vahşet çıktı

19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

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Kokudan şüphelenip ihbar ettiler! Samsun'da ahşap kutunun içinden vahşet çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri kutu içerisinde erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmanın ardından kutuyla birlikte cenaze aracına alınan ceset, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kokudan şüphelenip ihbar ettiler! Samsun'da ahşap kutunun içinden vahşet çıktı

Araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kokudan şüphelenip ihbar ettiler! Samsun'da ahşap kutunun içinden vahşet çıktı
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