Kokudan şüphelenip ihbar ettiler! Samsun'da ahşap kutunun içinden vahşet çıktı
Anadolu Ajansı
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SAMSUN'dan son gelen haber tüyler ürpertti. Çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan koku gelmesi üzerine vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kutunun içinde ceset buldu.
19 Mayıs ilçesinde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri kutu içerisinde erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmanın ardından kutuyla birlikte cenaze aracına alınan ceset, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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