Köksal Baba'nın ünü hızla yayılıyor! İngiltere'de viral oldu videosu 4 milyon izlendi
Çektiği komik videolarla Türkiye'nin sevilen fenomenlerinden olan Köksal Baba bir videosu ile İngiltere'de kısa sürede gündem oldu. Köksal Baba'nın videosu İngiliz taraftarlar tarafından 4 milyon izlendi.
Köksal Baba lakabıyla bilinen Trabzonlu internet fenomeni Köksal Bektaşoğlu İngiliz taraftarları tarafından gündem oldu.
Sinirli tavırları ve hareketleriyle çektiği videolarla Türkiye'nin sevilen sosyal medya fenomeni olan 47 yaşındaki Köksal Baba her hareketi ile yüzleri güldürüyor.
Köksal Baba'nın videosunu paylaşan İngiltere taraftarlarının hazırladıkları video kısa sürede İngiltere'de viral oldu ve 4 milyon izlenmeye ulaştı.
Ünü yurt dışına kadar ulaşan Köksal Baba'nın arabadan indiği andaki videosunu paylaşan İngiliz bir Twitter hesabı videoyu "Martinez sağlık kontrollerine geliyor" notuyla yayınladı.