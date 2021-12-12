Kokoreç karaborsaya düştü: Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak
Kokorecin başkenti olan Balıkesir'de kuzular kesime gitmeyince kokoreç sektöründe sıkıntılar başladı. Sektörün öncü isimlerinden Erdal Aslanboğa, "Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak" dedi.
Sektör temsilcileri kuzuda stok döneminin başladığını söyledi.
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Balıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı.
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Şehir dışına gönderimler tamamen durdu.
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Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.
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