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Kokoreç karaborsaya düştü: Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak

İhlas Haber Ajansı
Kokoreç karaborsaya düştü: Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak

Kokorecin başkenti olan Balıkesir'de kuzular kesime gitmeyince kokoreç sektöründe sıkıntılar başladı. Sektörün öncü isimlerinden Erdal Aslanboğa, "Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak" dedi.

Kokoreç karaborsaya düştü: Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak

Sektör temsilcileri kuzuda stok döneminin başladığını söyledi.

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Kokoreç karaborsaya düştü: Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak

Balıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı.

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Kokoreç karaborsaya düştü: Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak

Şehir dışına gönderimler tamamen durdu.

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Kokoreç karaborsaya düştü: Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak

Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.

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