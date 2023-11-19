Kokain içti karısı ve 3 küçük çocuğunu öldürdü! Aynı silahla da intihar etti

Katil baba hayatını kaybetti

Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Nayman, tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 hafta tedavi gören Nayman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bununla birlikte aile üyelerinden hiç kimse hayatta kalmadı.