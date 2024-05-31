Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

Memurlar, toplu sözleşmeyle peşinen yüzde 15'lik bir artış aldıkları için bu oran çıkartılacak ve ikinci 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 buna ilave edilecek. Bu nedenle, SSK ve Bağ-Kur'a yapılan artışların 5 puan düşüğü memur ve memur emeklilerine verilecek."