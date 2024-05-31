Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı
SSK, Bağkur ve memur emeklilerin temmuz zammında geri sayım başladı. Emekliler 6 aylık enflasyon farkının üzerine refah payı ya da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını konuşurken zam oranında da tablo şekilleniyor. Emeklilere zam oranı ne kadar olacak. Kritik tarih 3 Temmuz -20 Temmuz arasında. Kök aylık ve en düşük emekli aylığı hesaplamaları değişir mi, en düşük emekli aylığı asgari ücrete sabitlenir mi? İşte detaylar...
TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran'da açıklayacak. Enflasyonda zirvenin beklendiği mayıs ayı enflasyon farkının belli olmasıyla zamlarda da yeni hesaplamalar yapılacak. Emeklisinden asgari ücretlisine herkes Temmuz ayında zam beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söyleyen Erdusun, "Hükümetin hesabı net" dedi. Emekli aylıklarına yapılacak zam oranının memur emeklileri için yüzde 20, SSK Bağkur emeklileri için ise yüzde 20 bandında olacağını söyledi. En düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması formülünün ise yanlış olduğunu belirtti.
Sözcü TV yayınına katılan Erdursun şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi emekli aylıklarına yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur'a ise yüzde 25-26 oranında bir artış yapılacak. Bu oranlar, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı temel alınarak belirlenecek.
Memurlar, toplu sözleşmeyle peşinen yüzde 15'lik bir artış aldıkları için bu oran çıkartılacak ve ikinci 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 buna ilave edilecek. Bu nedenle, SSK ve Bağ-Kur'a yapılan artışların 5 puan düşüğü memur ve memur emeklilerine verilecek."