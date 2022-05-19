Kocasının şiddetinden kaçtı, ablasına sığındı, o da sokağa attı

"Oğlum veya ben ses çıkartınca kalkıp beni döverdi"

Yaşadıklarını anlatan G.B., “3 yıl önce severek evlendiğim eşim evliliğimi kabusa, hayatımı cehenneme çevirdi. Daha yeni doğum yapmışken beni zorla boşanmaya götürdü. Sürekli şiddet gördüm ve hakarete maruz kaldım. En son da tamamen bizi terk etti, ‘Al çocuğunu da git, ikiniz mezara girin’ dedi" diye konuştu.