Kocasının feci şekilde dövdüğü Elif'in tek gözü alınacak
AMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet Kesler (33) tarafından dövülen Elif Kesler'in (30) görme yetisini kaybettiği tek gözü, ameliyatla alınacak.
Olay, 29 Aralık 2019'da akşam saatlerinde Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşünce Mehmet Kesler, eşini dövdü. Kesler, yaralanan Elif Kesler'i aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kardeşinin evinde kalıyor
Eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nden isteği üzerine taburcu edildi. Görme yetisini kaybettiğine inanamayan Kesler, bir umutla başka hastanelere de başvurdu, ancak, 'Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir' cevabını aldı. 13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Kesler'in görme yetisini kaybeden gözü ameliyatla alınacak.
Eşi Mehmet Kesler'e boşanma davası açan ve şu an kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşi Ersin Keskin'in evinde kalan Elif Kesler, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi.