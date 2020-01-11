Kocasının feci şekilde dövdüğü Elif'in tek gözü alınacak

Kardeşinin evinde kalıyor

Eşi Mehmet Kesler tarafından dövülürken gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler, tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nden isteği üzerine taburcu edildi. Görme yetisini kaybettiğine inanamayan Kesler, bir umutla başka hastanelere de başvurdu, ancak, 'Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir' cevabını aldı. 13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Kesler'in görme yetisini kaybeden gözü ameliyatla alınacak.