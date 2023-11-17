Kocasının boğazını makasla kesti, babasını seccade ile boğmak istedi! Daha önce 'Seni öldüreceğim' demiş

Kan donduran olay. Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, daha öncesinde ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit ettiği kocasının boğazına makas sapladı; sonrasında ise kendi babasını seccade ile boğmaya kalkıştı. Talihsiz koca olay yerinde hayatını kaybederken, eşini öldüren kadın ise psikiyatri servisine kaldırıldı.