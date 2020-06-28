Kocasından boşanıp üvey oğlundan hamile kaldı! İnanılmaz paylaşım
RUSYA 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, eski kocasının oğluyla aşk yaşamaya başladı. Bu yetmezmiş gibi bir de üvey oğlundan hamile kalan kadın paylaşımlarıyla tepkileri daha da büyüttü.
35 yaşındaki bir Rus sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva skandalı her gün biraz daha büyüyor. Eski kocasının oğluyla aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni kadın, şimdi de üvey oğlundan hamile kaldı. Gelen tepkiler üzerine bebeğin ultrason görüntülerini paylaşan fenomen kadın, tepkilere aldırmadığını söyledi.
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Bebeğinin gelişimini gösteren Instagrma görüntülerini paylaşan kadının takipçi sayısı hızla düşmeye başladı.
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35 yaşındaki Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği kocasından boşanmış ve kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla aşk yaşadığını açıklamıştı.
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Geçmişte çok kilolu olan ve zayıflama sürecini Instagram'dan paylaşan kadın kısa sürede 400 binin üzerinde takipçi toplamıştı.
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