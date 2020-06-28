Kocasından boşanıp üvey oğlundan hamile kaldı! İnanılmaz paylaşım

35 yaşındaki bir Rus sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva skandalı her gün biraz daha büyüyor. Eski kocasının oğluyla aşk yaşamaya başlayan sosyal medya fenomeni kadın, şimdi de üvey oğlundan hamile kaldı. Gelen tepkiler üzerine bebeğin ultrason görüntülerini paylaşan fenomen kadın, tepkilere aldırmadığını söyledi.