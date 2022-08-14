Kocasına asgari ücretle çalışacak üç metres birden arıyor! İlan verdi ortalık karıştı

Asgari ücret verecek!

Bangkok'taki dairesinde çektiği videoda kadın, kocasıyla ilişkiye giremediğini ve bunun kendisini kötü bir eş gibi hissettirdiğini söyledi. Üniversite diploması olan genç, bekar kadınlar için çağrıda bulunan Pattheema, ülkedeki asgari ücret olan 7 bin 500 lira maaş vereceğini açıkladı. Pattheema, ayrıca adaylara ücretsiz yemek ve aile evinde konaklama teklif etti. Pattheema, dünyanın dört bir yanında haber olan şoke edici iş ilanında şu ifadeleri kullandı: