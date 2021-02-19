Kocası yine aldatma iddialarıyla gündemde Kibariye gizlediği gerçekleri anlattı
Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık tarafından yeniden aldatılma haberleriyle gündemdeyken açıklamaları gündeme damga vurdu.
Geçtiğimiz gün Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Daha önce birçok kez Kibariye'yi aldatan Küçükbalçık'ın bir kadını hamile bıraktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ali Küçükbalçık'ın Kibariye'yi geçtiğimiz yıllarda Doha Elenouty adlı spor hocasıyla aldattığı iddia edilmişti. Elenouty'nin hamile kaldığını fakat çocuğu aldırdığını da Onur Akay açıkladı.
2019 yılında Onur Akay'ın sorularını yanıtlayan Elenouty, "Kibariye ve eşi ile gündeme geldin. Kibariye neden boşanmak istedi? Senden niye kıskanmış olabilir?" sorusuna "Hamile oldum, çocuk aldırdım yani kıskanır. Kocası, basın, çocuk... Ben de olsam ben de kıskanırım" yanıtını verdi.
O dönemlerde Ali'nin kendisine ilgi duyduğunu söyleyen genç kadın, sözlerine şöyle devam etmiş:
"İlgi duyuyordu. Benden sonra başka bir kadın daha çıktı. Onunla da aşk yaşamış. İnan o kadar çok kırıldım ki, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim bozuldu.''