Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı! Gerçeği evlendikten sonra öğrenen genç kadın: Daha bir kere bile...
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Tuana Türkdoğan 3 aylık bebeğinin, şiddet gördüğü için boşanmak istediği kocası tarafından Çorum’a kaçırıldığını iddia etti.
23 yaşındaki Tuana Türkdoğan, iki yıl önce evlendiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü kocası E.T. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle boşanmak istedi.
2 buçuk ay oldu: Boşanmak istemeyen E.T., Türkdoğan’ı yeniden darp ederek kucağındaki bebeğini zorla alarak kaçırdı. Aras Efe isimli bebeğinin 3 aylıkken kaçırdığını söyleyen acılı anne 2 buçuk aydır haber alamadığını ve sağlığından şüphelendiğini ifade etti.
Dava açarak bebeğinin geçici velayetini aldığını aktaran anne Türkdoğan, kaçırılan bebeğin Çorum Osmancık’ta olduğunu düşünüyor.
Şuanda 5 aylık olan bebeğinin beşiğini bile kullanamadığını aktaran Türkdoğan, çocuğunu geri istiyor. Ondan geriye kalan fotoğraf ve eşyalarla teselli bulmaya çalışan acılı anne, yaşadıklarını anlattı.