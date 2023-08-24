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Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı! Gerçeği evlendikten sonra öğrenen genç kadın: Daha bir kere bile...

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Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı! Gerçeği evlendikten sonra öğrenen genç kadın: Daha bir kere bile...

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Tuana Türkdoğan 3 aylık bebeğinin, şiddet gördüğü için boşanmak istediği kocası tarafından Çorum’a kaçırıldığını iddia etti.

Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı! Gerçeği evlendikten sonra öğrenen genç kadın: Daha bir kere bile...

23 yaşındaki Tuana Türkdoğan, iki yıl önce evlendiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü kocası E.T. tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle boşanmak istedi. 

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Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı! Gerçeği evlendikten sonra öğrenen genç kadın: Daha bir kere bile...

2 buçuk ay oldu: Boşanmak istemeyen E.T., Türkdoğan’ı yeniden darp ederek kucağındaki bebeğini zorla alarak kaçırdı. Aras Efe isimli bebeğinin 3 aylıkken kaçırdığını söyleyen acılı anne 2 buçuk aydır haber alamadığını ve sağlığından şüphelendiğini ifade etti.

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Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı! Gerçeği evlendikten sonra öğrenen genç kadın: Daha bir kere bile...

 Dava açarak bebeğinin geçici velayetini aldığını aktaran anne Türkdoğan, kaçırılan bebeğin Çorum Osmancık’ta olduğunu düşünüyor. 

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Kocası 3 aylık bebeğini kaçırdı! Gerçeği evlendikten sonra öğrenen genç kadın: Daha bir kere bile...

Şuanda 5 aylık olan bebeğinin beşiğini bile kullanamadığını aktaran Türkdoğan, çocuğunu geri istiyor.  Ondan geriye kalan fotoğraf ve eşyalarla teselli bulmaya çalışan acılı anne, yaşadıklarını anlattı.

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