Kocan seni benimle aldatıyor! Mesajı gördü mahkemeye koştu, şüpheli öyle biri çıktı ki...
İSTANBUL'da yaşayan Nurhayat B., telefonuna gelen "Eşin seni benimle aldatıyor" mesajıyla şok oldu. 9 farklı sosyal medya hesabından 3 yıldır devam eden tacizden usandı. Soluğu savcılıkta aldı. Şüpheli ise eşinin çalıştığı okuldaki servis hostesi çıktı. Genç kadının ifadesi, herkesi şoka uğrattı...
İstanbul'da yaşayan ilkokul öğretmeni 35 yaşındaki Nurhayat B. cep telefona gelen 'ihanet' mesajlarıyla şoka uğradı. 2020'nin temmuz ayında başlayan ve 3 yıldır devam eden olayda Nurhayat B.'ye tam 9 farklı hesaptan "Eşin seni benimle aldatıyor" mesajı yollandı.
Sabah'ın haberine göre, 'Instagramnutzer, Dilek, Zeynep, Betül, Didem, Instagrammer' gibi 9 farklı sahte sosyal medya hesabından gelen "Eşinle çalışmamı istemiyorsun, normal. Ama biz görüşüyoruz ufak bir bilgilendirme" mesajlarıyla şok yaşayan Nurhayat B. 'Aile huzurum kalmadı' diyerek soluğu savcılıkta aldı.
Aile içi huzurum kalmadı
Nurhayat B, kendisine eşiyle duygusal birliktelik yaşadığını ve kendisini aldattığına yönelik mesajlar gönderen şüpheli hakkında dava açtı. Nurhayat B, "Aile içi huzurum bozuldu. Yıllardır mesajlar kesilmedi. Farklı farklı kullanıcılar eşim Reşat ile duygusal ilişki yaşadığını söyleyip bana hakaretler ediyor. Bu durum benim için katlanılamaz bir boyuta ulaştı" ifadelerini kullandı.
Şüpheli öyle biri çıktı ki...
Daha sonra Nurhayat B., kendisini rahatsız eden kadının 23 yaşındaki Aleyna B. olduğunu savcılığa bildirince genç kadın gözaltına alındı. "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan şüpheli olarak ifadesi alınan Aleyna B., Nurhayat B.'yi tanımadığını ancak eşi Reşat'ı tanıdığını açıkladı.