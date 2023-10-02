Kocan seni benimle aldatıyor! Mesajı gördü mahkemeye koştu, şüpheli öyle biri çıktı ki...

Aile içi huzurum kalmadı

Nurhayat B, kendisine eşiyle duygusal birliktelik yaşadığını ve kendisini aldattığına yönelik mesajlar gönderen şüpheli hakkında dava açtı. Nurhayat B, "Aile içi huzurum bozuldu. Yıllardır mesajlar kesilmedi. Farklı farklı kullanıcılar eşim Reşat ile duygusal ilişki yaşadığını söyleyip bana hakaretler ediyor. Bu durum benim için katlanılamaz bir boyuta ulaştı" ifadelerini kullandı.