Kocamış denilen kadınlar için yazdı! Deniz Akkaya'dan bikinili yaş paylaşımı!
Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından beyaz bikinili bir pozunu paylaşarak Ağustos ayında 42 yaşına gireceğini duyurdu. Akkaya, kadınların bu yaşlarda baskılandığını düşünerek duygularını dile getirdi.
Instagram hesabından yaptığı cesur ve ilginç paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü model Deniz Akkaya, bu sefer bikinili pozunu paylaşarak kadınlar hakkındaki paylaşımıyla adından söz ettirdi. Akkaya, kendisinin de 42 yaşına gireceğini belirterek, belirli bir yaşa gelmiş kadınların baskılandığını düşündüğünü ifade etti.
Akkaya, kadınlar hakkındaki duygusal paylaşımında şunları söyledi: "Bu sene Ağustos ayında 42 oluyorum. Hayatımda en ne istediğimi bildiğim, kendimle barışık ve kendimden en memnun olduğum dönem... 42 yaş kültürümüzde kadınlara kocamış muamelesi yapıldığı, 'artık koca kadın' oldun gibi cümleler altında kadını baskılayan, duygusal şiddet içeren bir yol yordam bu...
Işıltılı parıltılı işler yapan kadınlara karşı bu tavır haliyle iyice dozunu arttırmakta... Bugünkü Deniz, bu şiddeti gören bir çok kadına ışık olmakta, bu konuda tevazu göstermeyeceğim çünkü ana derdim daha fazlasını yapmak...
Allah ömür verdikçe fazlasını öncelikle hep çalışarak, ışıldayarak ve ilham olarak yapmaya devam edeceğim çünkü kadınlar çok değerli çünkü kadınlar buna değer... Fiziksel değişim burada bir metafor gibi benim için...