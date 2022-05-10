BIST 2.489
DOLAR 15,26
EURO 16,14
ALTIN 914,09

Kocam iğrenç şeyler istiyor! Üvey babamla kaçıp... Esra Ezmeci bile bu defa şok oldu: Kocam abimi...

Kocam iğrenç şeyler istiyor! Üvey babamla kaçıp... Esra Ezmeci bile bu defa şok oldu: Kocam abimi...

Takipçilerinden gelen cinsellik sorularını ve itiraflarını yanıtlayan uzman psikolog Esra Ezmeci, yeni itiraflarla kendisi bile şaştı kaldı.

Kocam iğrenç şeyler istiyor! Üvey babamla kaçıp... Esra Ezmeci bile bu defa şok oldu: Kocam abimi...

Instagram hesabında yaptığı soru cevap ve itiraf paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün arttıran uzman psikolog Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programıyla geniş bir tanınırlığa ulaşmıştı.

183
Kocam iğrenç şeyler istiyor! Üvey babamla kaçıp... Esra Ezmeci bile bu defa şok oldu: Kocam abimi...

Ani bir kararla Ezmeci daha sonra programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu. 

283
Kocam iğrenç şeyler istiyor! Üvey babamla kaçıp... Esra Ezmeci bile bu defa şok oldu: Kocam abimi...

 Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

383
Kocam iğrenç şeyler istiyor! Üvey babamla kaçıp... Esra Ezmeci bile bu defa şok oldu: Kocam abimi...

Yayınlarda yaptığı tespitlerle dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, izleyenleri şaşkına çeviriyor.

483