Kocam iğrenç şeyler istiyor! Üvey babamla kaçıp... Esra Ezmeci bile bu defa şok oldu: Kocam abimi...
Takipçilerinden gelen cinsellik sorularını ve itiraflarını yanıtlayan uzman psikolog Esra Ezmeci, yeni itiraflarla kendisi bile şaştı kaldı.
Instagram hesabında yaptığı soru cevap ve itiraf paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün arttıran uzman psikolog Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programıyla geniş bir tanınırlığa ulaşmıştı.
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Ani bir kararla Ezmeci daha sonra programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu.
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Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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Yayınlarda yaptığı tespitlerle dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, izleyenleri şaşkına çeviriyor.
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