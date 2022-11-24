Kocam da kocam diyordu! Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı: 53 günlük evlilik 5 dakikada bitti!
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Magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın çifti 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evlenmeden önce bile her fırsatta Mert Aydın'na "kocam da kocam" diyen ünlü oyuncu Merve Boluğur'un evliliği 53 gün sürdü. Ünlü çift Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 5 dakikada boşandı. İşte detaylar...
Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlayan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti.
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Düğün öncesinde doludizgin aşklarını sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur'un, sevgilisine "Kocam" diye hitap etmesi konuşulmuştu.
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Ancak taze çift yollarını ayırma kararı aldı.
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Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler." açıklamasıyla ayrılık kararı aldıklarını yazdı.
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