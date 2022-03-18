'Kocam beni tartaklıyor' demişti! Ebru Şancı'ya eşinden küfürlü mesaj Galatasaraylı Alpaslan Öztürk nereli
Eski manken Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisine gönderdiği küfürlü mesajı önce paylaştı sonra sildi! Sosyal medyada hem Ebru Şancı'ya hem de ünlü futbolcuya tepki yağdı...
Eski yılların ünlü modellerinden ve son aylarda magazin yorumculuğuna soyunan Ebru Şancı Öztürk, Galatasaray forması giyen eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisine sosyal medyadan attığı küfürlü mesajı ayan beyan paylaşınca sosyal medyada hem kendisine hem eşine tepki yağdı. Yorumcusu olduğu magazin programında geçtiğimiz aylarda 'Eşim beni tartaklıyor' diyen Ebru Şancı, eşinin küfürlü mesajını "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur." diye paylaşınca başta hemcinslerinden olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısının hedefine oturdu!
Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi model Ebru Şancı, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya küfür etti: Şancı futbolcu eşi Öztürk'e Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafını gönderdi ve bunun üzerine aralarında geçen konuşmayı yayınladı. Ancak mesajlarda Öztürk'ün karısına küfür içerikli yazdığı kelimeler gündem oldu.
Küfürlü mesajın ekran görüntüsünü "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur" diye verdi: Model Ebru Şancı, Galatasaray'da oynayan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e formalı bir fotoğrafını gönderdi. Şancı, bu fotoğraf üzerine kocasından gelen küfürlü karşılığı ve mesajlaşmalarını sosyal medya üzerinden yayınladı. 3 çocuk annesi Şancı, konuşmanın ekran görüntüsünü "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur." notuyla paylaştı.