'Kocam beni tartaklıyor' demişti! Ebru Şancı'ya eşinden küfürlü mesaj Galatasaraylı Alpaslan Öztürk nereli

Eski yılların ünlü modellerinden ve son aylarda magazin yorumculuğuna soyunan Ebru Şancı Öztürk, Galatasaray forması giyen eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisine sosyal medyadan attığı küfürlü mesajı ayan beyan paylaşınca sosyal medyada hem kendisine hem eşine tepki yağdı. Yorumcusu olduğu magazin programında geçtiğimiz aylarda 'Eşim beni tartaklıyor' diyen Ebru Şancı, eşinin küfürlü mesajını "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur." diye paylaşınca başta hemcinslerinden olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısının hedefine oturdu!