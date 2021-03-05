'Kocam 1 hafta kapıda bekledi' deyip anlattı! Antalya'da kadınların işini duyan korkuyor
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 11 kadının mesleklerini duyan herkes korkuya kapıldı.
Gassallar, yılda yüzlerce cenazeyi yıkayıp, temizleyip, kefenledikten sonra ebediyete uğurluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nın kadın bölümü gasilhanesinde görev yapan 11 kadın gassal, toplumda az bilinen meslekleriyle dikkat çekiyor.
İsmi fazla bilinmeyen, ölüleri yıkayıp, temizleyerek kefenleyen kadın gassallar, mesleklerini gururla anlattı. Mesleğe geçişinde kimine eşi, kimine ise akrabaları öncülük eden gassallar, işlerini severek yaptıklarını belirtti.
Diyanet Eğitim Merkezi'nden gassallık belgesi aldıktan sonra, mesleğe adım atan kadın gassallar, donanımlı dini bilgiyle işlerinin başına geçiyor. Kadın gassallar, günlerinin büyük bölümünü 'gasilhane' denilen ölü yıkama odasına geçiriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda görev alan kadın gassallar, yaptıkları işin zor olduğunu, bir süre sonra duruma alıştıklarını kaydetti.