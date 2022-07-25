Kocaeli'ndeki Ceza konserinde öyle bir kavga çıktı ki ortalık birbirine girdi

“Gençlerimizi en iyi sanatçılara buluşturacağız”

Düzenlenen konsere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Daha önce de bir sanatçımızı gençlerimizle buluşturmuştuk. Bugün burada da Ceza konseriyle yine gençlerimizi buluşturuyoruz. Tabii ki biz öncelikle gençlerimizi sosyal hayatın içerisinde aktif kılmak, onların sanatsal ve kültürel faaliyetler anlamında bekledikleri karşılığı onlara vermek istiyoruz. Burada tabii ki temel ölçümüz bizim değerlerimize zarar vermeden gençlerimizi de sokaktan, zararlı faaliyetlerin içinde olmaktan ve zararlı mekanların içinde olmaktan alıp, onları sanatın, kültürün, edebiyatın içine doğru çekmek, onlara alan açmak için bu konseri düzenlemiş olduk