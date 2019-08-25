Kocaeli'nde üniversiteli genç karton toplayan ağabeyiyle dizi çekiyor! Kendi hayatımızı oynuyoruz

“Sokağın tüm sorunlarını çekçek işi yapanlar biliyor”

Dizinin senaryo yazarı ve yönetmeni Murat Kaya, “Üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarla birlikte kısa videolar çekiyorduk. Hep Rıdvan abim oynuyordu. Onun da oyunculuğa yeteneği vardı. Birkaç sahne çektikten sonra Çayırova’da ilgi gördü. Gerçek filmlerle birebir eşleştiriyorlardı. Rıdvan abim geri dönüşüm işleriyle uğraşıyordu. Geri dönüşümde büyük bir çevresi vardı. O çevrede kimin ne imkanı var. Burada çekçekciler sokakta gezdikleri zaman birçok olayla karşılaşıyorlar. Sokağın tüm sorunlarını biliyorlar. Abimin çekçeğe çıkarken yaşadığı sorunlar, hurdacıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar gibi problemleri senaryoya uyarlayıp filmleştirdik. Biraz da çatışma sahneleri koyunca insanların ilgisini çekmeye başladı” dedi.