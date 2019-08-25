Kocaeli'nde üniversiteli genç karton toplayan ağabeyiyle dizi çekiyor! Kendi hayatımızı oynuyoruz
Kocaeli'de üniversite eğitimini sürdüren Murat Kaya isimli genç vatandaş, ağabeyinin hayat hikayesinden esinlenerek hazırladığı senaryo ile internet dizisi çekti. Çekçekçilerin rol aldığı dizinin 5 bölümü, on binlerce kişi tarafından izlendi.
Marmara Bölgesi illerimizden Kocaeli'den yürekleri ısıtan bir sinema yapımı çalışması duyan herkesin duygulanmasına sebep oldu. Kocaeli Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Bölümü’nde üniversite eğitimine devam eden Murat Kaya isimli genç, arkadaşlarıyla birlikte bir süre önce farklı konularda videolar çekerek internette takipçileriyle paylaşmaya başladı.
Gördüğü ilgi karşısında yaptığı çalışmaları geliştiren Kaya, küçük yaştan beri sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlayan ve şuanda da geri dönüşüm işi yapan ağabeyi Rıdvan Kaya ile birlikte geri dönüşüm işi yapan insanların hayat hikayelerini senaryolaştırarak internet dizisi çekti. Bir video paylaşım sitesinde şuana kadar 5 bölümü izleyici ile paylaşılan “Çamurova” dizisi 150 bin izleyiciye erişti.
15 kişilik ana oyuncu kadrosuna sahip Çamurova dizisinde reflektör için hurda malzemeler de kullanıldı. Dizide kullanılan efektler yine hurdadan toplanan malzemelerle oyuncular tarafından yapıldı. Kocaeli’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde çekimleri süren internet dizisinde, Murat Kaya’nın ağabeyi gibi geri dönüşüm işi işi ile uğraşanların yanı sıra birçok meslekten kişi de oyuncu kadrosunda yer aldı.
“Sokağın tüm sorunlarını çekçek işi yapanlar biliyor”
Dizinin senaryo yazarı ve yönetmeni Murat Kaya, “Üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarla birlikte kısa videolar çekiyorduk. Hep Rıdvan abim oynuyordu. Onun da oyunculuğa yeteneği vardı. Birkaç sahne çektikten sonra Çayırova’da ilgi gördü. Gerçek filmlerle birebir eşleştiriyorlardı. Rıdvan abim geri dönüşüm işleriyle uğraşıyordu. Geri dönüşümde büyük bir çevresi vardı. O çevrede kimin ne imkanı var. Burada çekçekciler sokakta gezdikleri zaman birçok olayla karşılaşıyorlar. Sokağın tüm sorunlarını biliyorlar. Abimin çekçeğe çıkarken yaşadığı sorunlar, hurdacıların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar gibi problemleri senaryoya uyarlayıp filmleştirdik. Biraz da çatışma sahneleri koyunca insanların ilgisini çekmeye başladı” dedi.