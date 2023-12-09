Kocaeli'nde büyük yangın! Lojistik fabrikasında çıktı diğer fabrikalara da sıçradı
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangın, diğer fabrikalara da sıçradı. Gece yarası başlayan yangın yaklaşık 3 saattir devam ederken söndürme çalışma sürüyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın başladı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Çevre illerden de alevlere müdahale için destek ekip geldi. 3 saat boyunca yangına müdahale edilirken, alevler yanda bulunan diğer fabrikalara da sıçradı.
Fabrikada zaman zaman patlamalarda meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.