Kocaeli'nde bacağı parçalanmış halde bulunan yavru kedi kurtarılamadı!
KOCAELİ’nde yaşayan 27 yaşındaki Busem Yıldızlı, yolda bacağı parçalanmış halde bulduğu yavru kediyi alarak hemen veterinere götürdü. Bacağı ameliyatta kesilerek tedavi altına alınan yavru kedi, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kurtarılamadı.
Busem Yıldızlı, önceki gün Kartepe İbrikdere Mahallesi’ndeki sitenin bahçesinden kedi sesi geldiğini fark etti. Sese doğru gittiğinde de sağ ön ayağı kopmuş haldeki yavru kediyi buldu. Yıldızlı, kediyi hemen İzmit’teki bir veterinere götürdü. 2 aylık tekir cinsi yavru kedi, ameliyata alındı.
Yaklaşık 3 saat süren ameliyatla sağ ön bacağı kesildi. Bir süre veterinerde gözetim altında tutulacak olan kediye ‘Garip’ adı verildi. Garip, iyileştikten sonra sahiplendirilecek.
"Kemikleri gözüküyordu"
Kediyi ilk gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Busem Yıldızlı yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kediyi sokakta gördüm, koluna baktığımda kolu kan içerisindeydi ve kemikleri görünüyordu. Daha sonra veterinerimizi aradım. Hemen getirmemi söyledi."
"Yardım etmeseydim belki yaşamayacaktı"
"Daha sonra kediyi, kutuya koyup veterinere götürdüm. Bacağı kesildi. Kediyi ilk gördüğümde çok üzüldüm, savunmasız bir kediydi. Mama vermeye çalıştım, güçlükle yedi mamayı. Onu tedavi etmek istedim çünkü yardıma muhtaç bir kediydi, ben yardım etmeseydim belki yaşamayacaktı." dedi.