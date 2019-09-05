Kocaeli'nde bacağı parçalanmış halde bulunan yavru kedi kurtarılamadı!

"Yardım etmeseydim belki yaşamayacaktı"

"Daha sonra kediyi, kutuya koyup veterinere götürdüm. Bacağı kesildi. Kediyi ilk gördüğümde çok üzüldüm, savunmasız bir kediydi. Mama vermeye çalıştım, güçlükle yedi mamayı. Onu tedavi etmek istedim çünkü yardıma muhtaç bir kediydi, ben yardım etmeseydim belki yaşamayacaktı." dedi.