Kocaeli'nde ailesine sinirlenen kadın ahırı yaktı! Hayvanlar son anda kurtuldu
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde bir kadın, hisseli olan ahırı, aile arasında çıkan tartışma sonrasında sinirlenerek yaktı. 2 ahırın küle döndüğü yangında 5 buzağı son anda kurtuldu.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Stad Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yücel Baydemir isimli vatandaş, cadde üzerinde bulunan aile üyeleri arasında hisseli olan ahıra kurbanlık hayvan getirtmek istedi.
Diğer aile üyeleri duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Yücel Baydemir’in ismi öğrenilemeyen halası, iddialara göre çıkan tartışma sonucunda sinirlenerek, ahırın önüne gelerek ateşe verdi. Ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan, bir vatandaşa ait ahıra da sıçradı.
Yangının sıçradığı 2. ahırda bulunan 5 buzağı vatandaşlar tarafından son anda dışarı çıkartılarak telef olmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler otların tutuşması ile yanda bulunan evlere sıçramak üzereyken ekipler tarafından kontrol altına alındı.