Kocaeli'nde ailesine sinirlenen kadın ahırı yaktı! Hayvanlar son anda kurtuldu

Diğer aile üyeleri duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Yücel Baydemir’in ismi öğrenilemeyen halası, iddialara göre çıkan tartışma sonucunda sinirlenerek, ahırın önüne gelerek ateşe verdi. Ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan, bir vatandaşa ait ahıra da sıçradı.