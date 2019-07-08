Kocaeli'de yol vermeyen gence ateş açıldı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 'yol verme' yüzünden çıkan kavgada kimliği belirsiz sürücü, tabancasıyla ateş açtı. Umut Sadun'un (21) kaçarak kurtulduğu kurşunlar, park halindeki otomobilin lastiğine isabet etti. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden trafikte tartıştığı 21 yaşındaki gence defalarca ateş etti. Yol kenarındaki bir otomobilin arkasına saklanan genç, canını zor kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Umut Sadun idaresindeki 51 HV 586 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, ters yönde ilerleyen plakası öğrenilemeyen bir aracın kimliği belirsiz sürücüsü ile yol verme sebebi ile tartışmaya başlattı.
Umut Sadun şahsa ters yönde ilerlediğini anlatmaya çalışırken, şahıs bir anda gence küfür etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında şahıs Sadun’a yumruk attı.
Sadun kendini savunmaya çalışırken şahıs bir anda cebindeki tabancayı çıkartarak gence doğrulttu. Sadun panikle koşarak, cadde kenarında park halinde olan bir otomobilin arkasına saklandı.