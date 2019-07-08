Kocaeli'de yol vermeyen gence ateş açıldı

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Umut Sadun idaresindeki 51 HV 586 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, ters yönde ilerleyen plakası öğrenilemeyen bir aracın kimliği belirsiz sürücüsü ile yol verme sebebi ile tartışmaya başlattı.