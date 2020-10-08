Kocaeli'de yaşlı kadın ölümden döndü! Onlar fotoğraf çekmeye çalıştı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli bir şahıs eline aldığı bıçakla sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi. Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk bürosuna girmeye çalıştı.