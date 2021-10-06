Kocaeli'de yaşandı! Sevgilisiyle tartışırken 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey öldü

Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alındı.