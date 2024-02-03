Kocaeli'de yangın paniği! Kimyasal fabrikası alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kimyasal fabrikasında yangın çıktı. 128 ekip ve 50'nin üzerinde araç desteğiyle alevlere müdahale edildi. Yangın yoğun uğraş sonucu kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı. Fabrikadan gökyüzüne yayılan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile OSB'lere bağlı çok sayıda itfaiye görevlisi, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
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Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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