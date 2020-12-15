Kocaeli'de vahşetin görüntüsü! Kedinin 4 bacağını kesip pasaja attılar
KOCAELİ'deki vahşette 4 bacağı kesilmiş halde kedi ölüsü bulundu. Esnaf, büyü iddialarını gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da da bir kedinin arka patileri kesilmişti. Orada da yine büyü iddialarında bulunulmuştu.
Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerindeki pasaja sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya gelen iş yeri sahipleri, koridorda bacakları kesilmiş kedi ölüsü gördü. Esnaf durumu polise bildirdi.
Öldürüldükten sonra atıldı ihtimali: Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Koridorda kan izine rastlanmazken kedinin öldürüldükten sonra pasaja atıldığı ihtimali üzerinde çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince kedi ölüsü alınırken, dükkan sahipleri tepki gösterdi.
Büyü iddiası: Dükkan sahipleri, “Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce." diye konuştu.