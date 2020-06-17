Kocaeli'de ürkütücü anlar! Geceyi aydınlatan yedi şimşek, tek karede

Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağışların yanı sıra pek çok kentte şimşekler görüldü. Bursalı profesyonel fotoğrafçı Şaban Kılıççı ise, geçtiğimiz akşam Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki kıyıda şimşekleri, anbean görüntüledi.