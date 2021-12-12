Kocaeli'de Türkiye rekoru kırıldı! Hayalet şehre döndü: Görsel kirlilik ortadan kalkacak
KOCAELİ'de çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Cedit Mahallesi'nde, kentin en büyük ve en önemli kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.
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İhalesi 14 Eylül’de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ’ye yer teslimi yapılması planlanıyor.
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Bu amaçla büyükşehir tarafından Cedit projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için mesai harcıyor.
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Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra tahliye tebligatları da ulaştırılıyor.
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