BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87

Kocaeli'de Türkiye rekoru kırıldı! Hayalet şehre döndü: Görsel kirlilik ortadan kalkacak

Kocaeli'de Türkiye rekoru kırıldı! Hayalet şehre döndü: Görsel kirlilik ortadan kalkacak

KOCAELİ'de çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Cedit Mahallesi'nde, kentin en büyük ve en önemli kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor.

Kocaeli'de Türkiye rekoru kırıldı! Hayalet şehre döndü: Görsel kirlilik ortadan kalkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. 

116
Kocaeli'de Türkiye rekoru kırıldı! Hayalet şehre döndü: Görsel kirlilik ortadan kalkacak

İhalesi 14 Eylül’de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ’ye yer teslimi yapılması planlanıyor.

216
Kocaeli'de Türkiye rekoru kırıldı! Hayalet şehre döndü: Görsel kirlilik ortadan kalkacak

Bu amaçla büyükşehir tarafından Cedit projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için mesai harcıyor. 

316
Kocaeli'de Türkiye rekoru kırıldı! Hayalet şehre döndü: Görsel kirlilik ortadan kalkacak

Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra tahliye tebligatları da ulaştırılıyor.

416